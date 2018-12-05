Тимошенко обсудила с Волкером эскалацию войны России против Украины и призвала США к ужесточению санкций против РФ

В рамках поездки в США лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в Украине, в первую очередь, эскалацию войны России против Украины - последние события в районе Керченского пролива.

"Курт Волкер подчеркнул необходимость возвращения в Украину захваченных моряков и военных кораблей. Со своей стороны Юлия Тимошенко поблагодарила США за помощь и поддержку нашего государства… Председатель партии призвала к ужесточению санкций против страны-агрессора, а также отметила необходимость оказания помощи Военно-Морским силам Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Батькивщины" в среду утром.

В информации отмечается, что К.Волкер поблагодарил Ю.Тимошенко за четкую позицию относительно необходимости продолжения интеграции Украины в НАТО и ЕС. Он подчеркнул, что США и впредь будут поддерживать политику открытых дверей НАТО для Украинского государства.

"Кроме того, стороны предметно обсудили видение Юлии Тимошенко и "Батькивщины" по новой Конституции, Нового экономического курса и предложений относительно новых шагов для окончания войны и установления мира", - информируют в политсиле.

Также Ю.Тимошенко провела встречу с сенатором от штата Иллинойс, высокопоставленным членом Демократической партии США и членом сенатского Комитета по вопросам обороны Ричардом Дурбином.

"Стороны обсудили вопросы текущей ситуации безопасности в Украине, в частности последние события в районе Керченского пролива. Речь шла также о политической и социально-экономической ситуации в нашей стране… Она подчеркнула необходимость усиления санкций против страны-агрессора России", - сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Ю.Тимошенко поблагодарила сенатора за поддержку и помощь, которую США оказывают Украине. Кроме того, политик выразила личную благодарность Р.Дурбину за его ключевую роль в ее освобождении из тюрьмы в 2013 году.