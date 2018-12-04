Выборы2019

Выборы

17:39 04.12.2018

"Батькивщина" поддержала законопроект, защищающий право людей с инвалидностью на безопасное движение

1 мин читать
"Батькивщина" поддержала законопроект, защищающий право людей с инвалидностью на безопасное движение

"Батькивщина" поддержала принятие за основу законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных (№7486), сообщается на сайте партии.

"Этим документом предлагается, чтобы лица, передвигающиеся в креслах колесных, принадлежали к участникам дорожного движения", - отметил народный депутат от фракции Сергей Евтушок с трибуны парламента во время обсуждения соответствующего документа во вторник.

Политик отметил, что согласно Европейскому соглашению, заключенному в Женеве в 1971 году, предусмотрено, что к пешеходам приравниваются те лица, которые перемещаются в инвалидных креслах и ездят со скоростью пешехода. В то же время такие лица с инвалидностью имеют право в любом случае двигаться по проезжей части дороги, добавил он.

"Среди прав дается возможность ездить по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине, двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода. Также есть в документе и обязанности: не перевозить грузы, мешающие управлению, не перевозить пассажиров" , - добавил С.Евтушок.

Теги: #батькивщина #евтушок
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Президентские выборы не должны зависеть от военного положения - депутат от "Батькивщины"

Рада должна срочно отменить повышение тарифов и продлить мораторий на продажу земли - нардеп от "Батькивщины"

Тимошенко требует продлить мораторий на продажу земли

Тимошенко предлагает Раде в закрытом режиме заслушать президента и силовиков и после этого решить вопрос о сроках военного положения

МОЗ зачищает оппозицию под выборы - нардеп от "Батькивщины"

Тимошенко поздравила Павла Грода с назначением на должность президента Всемирного конгресса украинцев

"Батькивщина" будет контролировать законность действий президента во время военного положения - Власенко

Тимошенко предлагает украинцам подписать с ней контракт

Тимошенко: Страховая медицина - единственный шанс стать нашей нации здоровой

"Последний шанс для бабушки": в Киеве развесили антирекламу Тимошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Вилкул: "Оппоблок" выдвинет единого кандидата в президенты, чтобы защитить права людей

Гриценко обсудил с Послом США варианты деэскалации конфликта в Азовском море

Андрей Магера: Сегодня выборы в областях, где введено военное положение, можно проводить и без решения Рады - "Главком"

Садовый: Заигрывать с коррупцией - это как заносить в роддом стафилококк - "Новое Время"

Выборы президента в Украине состоятся 31 марта, если не помешает открытая агрессия РФ - Порошенко

Медведчук рассказал, почему не стоит Украине прекращать Договор о дружбе с РФ

Медведчука нужно задержать и обменять на украинских моряков, - Садовый

Садовый предлагает задержать и обменять Медведчука на украинских моряков

Экс-глава ЦИК Михаил Охендовский рассказал о схемах фальсификации выборов и иностранном влиянии - "Страна"

Вакарчук: Нынешняя политическая культура в Украине "перемалывает единичных Дон Кихотов" в политике

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА