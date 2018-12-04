"Батькивщина" поддержала законопроект, защищающий право людей с инвалидностью на безопасное движение

"Батькивщина" поддержала принятие за основу законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных (№7486), сообщается на сайте партии.

"Этим документом предлагается, чтобы лица, передвигающиеся в креслах колесных, принадлежали к участникам дорожного движения", - отметил народный депутат от фракции Сергей Евтушок с трибуны парламента во время обсуждения соответствующего документа во вторник.

Политик отметил, что согласно Европейскому соглашению, заключенному в Женеве в 1971 году, предусмотрено, что к пешеходам приравниваются те лица, которые перемещаются в инвалидных креслах и ездят со скоростью пешехода. В то же время такие лица с инвалидностью имеют право в любом случае двигаться по проезжей части дороги, добавил он.

"Среди прав дается возможность ездить по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине, двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода. Также есть в документе и обязанности: не перевозить грузы, мешающие управлению, не перевозить пассажиров" , - добавил С.Евтушок.