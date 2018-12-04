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16:48 04.12.2018

Гриценко обсудил с Послом США варианты деэскалации конфликта в Азовском море

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Гриценко обсудил с Послом США варианты деэскалации конфликта в Азовском море

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко обсудил с Послом США в Украине Мари Йованович и заместителем помощника Госсекретаря США по делам Евразии Джорджем Кентом вопросы безопасности судоходства в Азово-Черноморском регионе.

Также политики обсудили варианты согласованных действий для деэскалации конфликта и защиты экономических интересов Украины, освобождение захваченных в плен моряков и возможные угрозы и пути их предупреждения в период избирательной кампании.

"США не выбирают власть в нашей стране, но как партнеры за соблюдением/нарушением закона следят внимательно. Бандитское нападение на нашу команду в Одессе также не осталось незамеченным", - написал в Facebook А.Гриценко.

Теги: #азовское_море #посол_сша_в_украине #гриценко
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