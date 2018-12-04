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14:56 04.12.2018

Медведчук рассказал, почему не стоит Украине прекращать Договор о дружбе с РФ

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Медведчук рассказал, почему не стоит Украине прекращать Договор о дружбе с РФ

Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией нанесет удар не только и не столько по российско-украинским отношениям, сколько по стране и гражданам, утверждает лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа", председатель политсовета "За житя" Виктор Медведчук, сообщает пресс-служба" Оппозиционная платформа - За життя".

"Во-первых, нормами данного договора гарантируются безопасность и защита наших граждан на территории России. Во-вторых, по данным экспертов-международников, положения "Большого договора" лежат в основе около 400 соглашений по международному праву, в которых участвуют Украина и Россия. В-третьих, прекращение договора нанесет смертельный удар по ключевому для Украины вопросе - восстановление мира на Донбассе", - пояснил В.Медведчук.

В.Медведчук убежден: инициативы, направленные на разрыв, прекращение сотрудничества с РФ по принципу "разрушим все до основания, а затем ...", не отвечают интересам украинского народа. Зато целиком и полностью укладываются в логику "партии войны", которой выгодно нагнетание антироссийской истерии и радикальной русофобии, и которая заинтересована в милитаризации общества, расколе страны и эскалации конфликта на Донбассе.

Теги: #медведчук #россия #украина #договор_о_дружбе
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