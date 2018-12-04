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13:24 04.12.2018

Вакарчук: Нынешняя политическая культура в Украине "перемалывает единичных Дон Кихотов" в политике

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Вакарчук: Нынешняя политическая культура в Украине "перемалывает единичных Дон Кихотов" в политике

Вся политическая культура в Украине держится на искаженной морали, уничтожает искренних политиков в стране, считает фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Сегодня мы живем в обществе, где царит искаженная мораль... Приведу вам некоторые признаки этой "псевдоморали": вежливых у нас часто считают слабыми, честных - глупыми, открытых - недальновидными, образованных - высокомерными, хитрых - мудрыми, богатых, даже тех, кто честно заработал свои деньги - подозрительными, высокая должность считается достоинством, доброта - скрытой корыстью. Я могу продолжать этот ряд... Но главное, что на этой "недоморали" держится вся нынешняя политическая культура. Она безжалостно перемалывает редких искренних Дон Кихотов в политике", - написал певец на своей странице в Фейсбук во вторник со ссылкой на свой блог на "НВ".

По его словам, эта бестолковая политическая культура является причиной нашей экономической отсталости, тотальной коррупции, вопиющей несправедливости и геополитической слабости.

"Нам нужно вернуть в украинское общество настоящую мораль. Это важнейшая задача лежит как на обществе, так и на власти", - отметил С.Вакарчук.

По его мнению, существует два пути решения этой задачи. В частности, первый - когда общество сознательно совершенствуется: через образование, просвещение, проповедничество, при этом двигателями выступают общественные лидеры, учителя, ученые, представители общественного сектора, активисты. Второй - когда власть своими действиями и поведением показывает пример обществу, выступает катализатором настоящих изменений.

Теги: #вакарчук #святослав_вакарчук #выборы
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