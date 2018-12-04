Наши партнеры в США и Великобритании поддерживают "Азовский пакет санкций" против РФ, - Наливайченко

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко утверждает, что предложенный им "Азовский пакет санкций" должен стать одним из самых жестких и самых действенных рычагов давления на Российскую Федерацию не только для освобождения захваченных украинских моряков и судов, но и для восстановления территориальной целостности Украины, сообщает пресс- служба политика.

Кроме этого, он отметил, что в США и в Великобритании серьезно рассматривают вопрос об усилении санкций в отношении Российской Федерации за агрессивное поведение в Азовском море.

"Расширение санкций против агрессора может произойти в форме ограничения пропуска к портам и передвижения российских судов в водах других государств. Пока же идут активные консультации между США и их европейскими партнерами в ЕС и НАТО", - отметил политик.

Ключевыми элементами Азовского пакета В.Наливайченко является жесткое ограничение какого-либо взаимодействия с РФ, прекращение конвертации рубля, введение визового режима, вывода российских владельцев из стратегических сфер экономики Украины. Наряду с этими шагами, пакет предусматривает и консолидированные международные санкции в отношении российского торгового, рыболовного, научно-исследовательского и пассажирского флота.