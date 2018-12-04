"Оппозиционная платформа - За життя" будет отстаивать конституционные свободы граждан в областях с военным положением

"Оппозиционная платформа - За життя" будет отстаивать конституционные свободы граждан в 10 областях, где введено военное положение, и будет настаивать на проведении выборов в территориальных громадах, заявил сопредседатель оппозиционной платформы Юрий Бойко.

"Когда действующий президент уверял, что не будет ограничений конституционных свобод граждан после введения военного положения, то мы получили полное нарушение прав граждан. Потому что сегодня запрещены выборы в 125 территориальных громадах в 10 областях Украины. Люди ждали выборов, и вот что они получили" , - сказал политик журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" голосовала против военного положения. Так же мы будем отстаивать все конституционные свободы и поддержим проведения выборов в этих территориальных громадах", - добавил оппозиционер.