Выборы2019

Выборы

11:33 04.12.2018

"Оппозиционная платформа - За життя" будет отстаивать конституционные свободы граждан в областях с военным положением

1 мин читать
"Оппозиционная платформа - За життя" будет отстаивать конституционные свободы граждан в областях с военным положением

"Оппозиционная платформа - За життя" будет отстаивать конституционные свободы граждан в 10 областях, где введено военное положение, и будет настаивать на проведении выборов в территориальных громадах, заявил сопредседатель оппозиционной платформы Юрий Бойко.

"Когда действующий президент уверял, что не будет ограничений конституционных свобод граждан после введения военного положения, то мы получили полное нарушение прав граждан. Потому что сегодня запрещены выборы в 125 территориальных громадах в 10 областях Украины. Люди ждали выборов, и вот что они получили" , - сказал политик журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" голосовала против военного положения. Так же мы будем отстаивать все конституционные свободы и поддержим проведения выборов в этих территориальных громадах", - добавил оппозиционер.

Теги: #бойко #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Наши партнеры в США и Великобритании поддерживают "Азовский пакет санкций" против РФ, - Наливайченко

Бойко: Прекращение действия Договора о дружбе с РФ - очередная предвыборная кампания Порошенко

Бойко: Бюджет-2019 – это дорожная карта в бедность для большинства украинцев

Наливайченко: Не дадим уничтожить ракетно-космическую отрасль Украины

Рада должна назначить выборы в ОТГ в тех областях, где введено военное положение - Парубий

Бойко: Власть давит на украинскую каноническую церковь

Наливайченко: Единая поместная церковь - символ нашей государственности

Гриценко: Коррупция это не потерянные миллиарды, а убийство

Порошенко: Российский президент никогда не будет решать, кто будет украинским президентом

"Оппозиционная платформа - За життя" осудила обыски в угодьях лавры

ПОСЛЕДНЕЕ

Вилкул требует провести приватизацию стратегических объектов после президентских выборов и стабилизации экономики

Проведение выборов в ОТГ превратит военное положение в фарс, считают в "Самопомочи"

Ляшко о расторжении соглашений с РФ: Власть действует не в интересах Украины, а ради рейтингов и предвыборного пиара

Наливайченко в интервью радио "France Inter" рассказал о ситуации в Азовском море и Керченском проливе

Тимошенко отправилась с рабочим визитом в США, будет говорить о восстановлении международных гарантий в формате "Будапешт плюс"

Тарута: Наши моряки должны получить иммунитет

Безсмертный: Договор о дружбе с Россией - пиар Порошенко многократного использования

Законопроект о выборах в ОТГ стал ответом политсилам, заявлявшим об их отмене

Ляшко заявил, что "Радикальная партия" выдвинет кандидата в президенты 22 января на съезде

Стало известно, кто вошел в топ кнопкодавов ноября - активисты "ЧЕСНО"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА