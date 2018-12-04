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11:15 04.12.2018

Бойко: Прекращение действия Договора о дружбе с РФ - очередная предвыборная кампания Порошенко

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Бойко: Прекращение действия Договора о дружбе с РФ - очередная предвыборная кампания Порошенко

Народный депутат, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко считает, что президентский законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией - это очередной элемент предвыборной кампании президента Петра Порошенко.

"То, что сегодня действующий президент пытается внести закон о прекращении Договора - это только элемент предвыборной кампании. Тем самым, он пытается поднять себе рейтинг на военной риторике, на радикализме, а на самом деле договор уже прекращен и никакого практического значения этот законопроект не будет иметь" , - сказал журналистам Ю.Бойко в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Политик пояснил, что "Договор о дружбе с Россией действует с 1 апреля 1999 года и каждые 10 лет, согласно ст.40, он продолжается. Если одна из сторон направляет письмо в МИД на прекращение этого Договора, то согласно этой статье, он прекращает свое действие. МИД Украины 21 сентября 2018 направили письмо, за пол года, согласно закону, о том, что не будет продлевать действие Договора о дружбе. Тогда же действие документа прекратилось".

Как сообщалось, 3 декабря президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона (№0206) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Самого текста проекта закона, а также сопроводительных документов на сайте пока не обнародовано.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998, Госдума - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 (с момента обмена ратификационными грамотами).

Теги: #порошенко #бойко #россия #украина #договор_о_дружбе
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