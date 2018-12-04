Наливайченко в интервью радио "France Inter" рассказал о ситуации в Азовском море и Керченском проливе

В Украине введено военное положение в 10 областях из-за агрессии России против украинских кораблей в Азовском море. Действительно ли была необходимость во введении военного положения? Сегодня этот вопрос себе задают не только в Украине, но и в мире.

В репортаже французского радио "France Inter" лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко рассказал о ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

"Сейчас на самом деле русские не смогут фронтально атаковать Украину. Во-первых, потому что украинская армия стала более сильной, более экипирована и тренированной, чем четыре года назад. Мы готовы сопротивляться. Во-вторых, все местное население указанных регионов против российской агрессии, и в случае оккупации не согласятся на присутствие российских федеральных войск", - сказал политик.