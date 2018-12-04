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10:20 04.12.2018

Тимошенко отправилась с рабочим визитом в США, будет говорить о восстановлении международных гарантий в формате "Будапешт плюс"

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Тимошенко отправилась с рабочим визитом в США, будет говорить о восстановлении международных гарантий в формате "Будапешт плюс"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отправилась в Соединенные Штаты Америки с целью поиска новых путей безопасности Украины.

"С сегодняшнего дня несколько дней нахожусь в США. Запланирован ряд важных разговоров и встреч с влиятельными людьми в Соединенных Штатах. Прежде всего буду говорить о восстановлении международных гарантий для Украины со времен нашего добровольного отказа от ядерного оружия, в формате "Будапешт плюс", - написала Ю.Тимошенко на своей странице в Фейсбук во вторник.

Политик отметила, что ей часто советуют забыть о Будапеште, "потому что он не выполнил свои функции и не защитил от российской агрессии". Однако лидер "Батькивщины" заявила, что категорически не согласна с этим.

"Если гаранты "забыли" о будапештских гарантиях Украине, то завтра они так же могут "забыть" и любые другие. Этого нельзя допускать. Мы должны создать прецедент результативности давления на "гарантов" до возобновления данных нам обязательств", - подчеркнула она.

При этом Ю.Тимошенко добавила, что миру нужны новые формулы безопасности, которые нужно искать в Украине.

"Миру наконец надо обратить внимание на Украину, что сегодня находится в эпицентре европейского конфликта. Мы именно та страна и именно то место, где и надо искать этих новых формул безопасности. Нам необходима реальная помощь, в том числе и военная (НАТО), а не только бесконечные и абстрактные участие и "обеспокоенность", - подытожила глава партии.

Теги: #сша #тимошенко #будапештский_формат #юлия_тимошенко
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