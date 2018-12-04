Тарута: Наши моряки должны получить иммунитет

Народный депутат, лидер политической партии "Основа" Сергей Тарута считает, что украинским морякам, которых захватили 25 ноября в Керченском проливе, должны предоставить иммунитет от уголовного преследования в Российской Федерации, пишет "Украинская правда".

"Считаю, что для этого есть все основания, прежде всего - юридические. Потому что наши моряки попали в российский плен, выполняя приказ, данный командованием ВМС Украины", - написал в авторской колонке издания С.Тарута.

Политик утверждает, что украинских военных моряков нельзя судить за "незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или угрозой его применения", что им инкриминируют россияне.

"Эта формулировка - для контрабандистов и незаконных мигрантов, а не для военных моряков иностранного государства при исполнении ими служебных обязанностей - выполнении приказов командования. Военные моряки, когда они действуют от имени и под контролем своего государства, пользуются в международно-правовом плане иммунитетом, в том числе от уголовного преследования", - подчеркнул С.Тарута.

С.Тарута убежден, что Россия должна понести международно-правовую ответственность за свои действия.

"Риски для нее серьезны - как минимум, потеря иммунитета российской государственной собственности на территории Украины, дополнительные санкции со стороны международных партнеров Украины. В том числе и аналогичная потеря иммунитета для госсобственности России во всем цивилизованном мире", - добавил нардеп