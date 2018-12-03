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Выборы

17:38 03.12.2018

Стало известно, кто вошел в топ кнопкодавов ноября - активисты "ЧЕСНО"

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Стало известно, кто вошел в топ кнопкодавов ноября - активисты "ЧЕСНО"

Общественное движение "ЧЕСНО" составило список имен тех депутатов, кто кнопкодавил за своих коллег во время голосований Верховной Рады в ноябре 2018 года. Так, по данным активистов по меньшей мере 77 нардепов кнопкодавили 352 раза.

Чаще всего на кнопкодавстве ловили представителей фракции "Блок Петра Порошенко" (163 раза), фракции "Народный фронт" (97 раз), группы "Возрождение" (68 раз).

В частности, нардеп от БПП Андрей Шинькович за месяц нарушил правило личного голосования якобы 18 раз, Андрей Река от "НФ" – 17 раз, Александр Бакуменко от БПП – 16 раз.

Теги: #видео2019 #кнопкодавы #парламент #депутаты
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