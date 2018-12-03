Бойко: Бюджет-2019 – это дорожная карта в бедность для большинства украинцев

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко заявил, что первоочередным вопросом в работе парламента на этой неделе должен быть пересмотр бюджета-2019, сообщает пресс-служба оппозиционной платформы.

"Этот так называемый бюджет является на самом деле не бюджетом, а дорожной картой в бедность для львиной доли населения Украины. Поэтому мы считаем, что пересмотреть бюджет и тарифы – это то, что должен сделать парламент в первую очередь", - сказал Ю.Бойко в ефире "112 Украина" в понедельник.

"Сегодняшние платежки не могут оплачивать люди по всей стране, ведь это просто невозможно – настолько там заоблачные цифры. Блокируется программа выделения субсидий – их дают даже меньше, чем в прошлом году, а цены на газ при этом поднять власть не забыла. 40 млрд грн. составляет задолженность за услуги ЖКХ по всей стране. Народ фактически загоняют в тарифное рабство", – подчеркнул оппозиционер.