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17:07 03.12.2018

Бойко: Бюджет-2019 – это дорожная карта в бедность для большинства украинцев

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Бойко: Бюджет-2019 – это дорожная карта в бедность для большинства украинцев

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко заявил, что первоочередным вопросом в работе парламента на этой неделе должен быть пересмотр бюджета-2019, сообщает пресс-служба оппозиционной платформы.

"Этот так называемый бюджет является на самом деле не бюджетом, а дорожной картой в бедность для львиной доли населения Украины. Поэтому мы считаем, что пересмотреть бюджет и тарифы – это то, что должен сделать парламент в первую очередь", - сказал Ю.Бойко в ефире "112 Украина" в понедельник.

"Сегодняшние платежки не могут оплачивать люди по всей стране, ведь это просто невозможно – настолько там заоблачные цифры. Блокируется программа выделения субсидий – их дают даже меньше, чем в прошлом году, а цены на газ при этом поднять власть не забыла. 40 млрд грн. составляет задолженность за услуги ЖКХ по всей стране. Народ фактически загоняют в тарифное рабство", – подчеркнул оппозиционер.

Теги: #бойко #оппозиционная_платформа #бюджет #украина
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