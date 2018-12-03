"Оппоблок" требует от СБУ и ГПУ предоставить объяснения по поводу обысков у наместника Киево-Печерской лавры

Фракция "Оппозиционный блок" требует от главы СБУ Василия Грицака и генпрокурора Украины Юрия Луценко предоставить объяснения по поводу обысков у наместника Киево-Печерской лавры Павла и действий правоохранителей в отношении священнослужителей УПЦ, заявил председатель политпартии Вадим Новинский.

"Фракция "Оппозиционный блок" считает необходимым дать оценку фактам преследования и политического давления на духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. В последние недели мы наблюдаем огромное давление, которое оказывают представители правоохранительных органов на УПЦ. СБУ фабрикует дела против священников и архиереев, с ними ведутся "беседы". Используется шантаж с помощью вымышленного компромата, звучат угрозы", - подчеркнул В.Новинский во время Согласительного совета, в понедельник.

По словам политика, все это делается для того, чтобы заставить архиереев канонической церкви принять участие в объединительном соборе.

"Понятно, что все эти незаконные шаги необходимы власти, чтобы забрать лавры у верующих и передать их организации, которую создает Администрация президента", - отметил В.Новинский.

"Мы обращаемся к председателю СБУ В.Грицаку и генеральному прокурору Ю.Луценко с просьбой предоставить объяснения относительно законности таких действий и наличии надлежащих законных оснований для них. Прошу считать это моим депутатским запросом", - подчеркнул глава фракции оппозиционеров.