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15:54 03.12.2018

Наливайченко: Не дадим уничтожить ракетно-космическую отрасль Украины

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Наливайченко: Не дадим уничтожить ракетно-космическую отрасль Украины

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил, что украинская власть прикрываясь военным положением на ближайшем заседании правительства планирует передать ГП "Южмаш" в управление Минэкономразвития, сообщает пресс-служба политика.

"Эти тайные планы правительства Порошенко-Гройсмана имеют целью обанкротить и распродать уникальное государственное предприятие "Южмаш". Так страну не защищают! Так мы наш ракетно-космический потенциал не восстановим никогда!", - подчеркнул политик.

По словам Наливайченко, такое решение уничтожит всю ракетно-космическую отрасль Украины.

"Только решительными действиями можно остановить преступные намерения власти. Не дадим уничтожить ракетно-космическую отрасль Украины!", - добавил В.Наливайченко.

Теги: #украина #наливайченко #ракетно_космическая_отрасль
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