Наливайченко: Не дадим уничтожить ракетно-космическую отрасль Украины

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил, что украинская власть прикрываясь военным положением на ближайшем заседании правительства планирует передать ГП "Южмаш" в управление Минэкономразвития, сообщает пресс-служба политика.

"Эти тайные планы правительства Порошенко-Гройсмана имеют целью обанкротить и распродать уникальное государственное предприятие "Южмаш". Так страну не защищают! Так мы наш ракетно-космический потенциал не восстановим никогда!", - подчеркнул политик.

По словам Наливайченко, такое решение уничтожит всю ракетно-космическую отрасль Украины.

"Только решительными действиями можно остановить преступные намерения власти. Не дадим уничтожить ракетно-космическую отрасль Украины!", - добавил В.Наливайченко.