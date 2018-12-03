Тимошенко призвала парламент отменить повышение тарифов

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала Верховную Раду отменить подорожание газа для населения и принять постановление о моратории на дальнейшее повышение цен, ведь тарифы и так завышены.

"Мы посчитали себестоимость добычи 1 кубометра газа - 1 грн. Если начислить налоги, доходы - это 3,5 грн. А людям продают по 8,55 грн", - отметила политик во время Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, сообщает пресс- служба "Батькивщины".

Кроме этого, Ю.Тимошенко подчеркнула, что потребности населения можно полностью обеспечить за счет добычи украинского газа, что позволит снизит цену на газ минимум вдвое. И это будет одним из первых решений новой власти.

Лидер "Батькивщины" требует также немедленно принять постановление, которое подписали 6 лидеров фракций и групп Верховной Рады.