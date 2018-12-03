Выборы2019

Выборы

15:26 03.12.2018

Тимошенко призвала парламент отменить повышение тарифов

1 мин читать
Тимошенко призвала парламент отменить повышение тарифов

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала Верховную Раду отменить подорожание газа для населения и принять постановление о моратории на дальнейшее повышение цен, ведь тарифы и так завышены.

"Мы посчитали себестоимость добычи 1 кубометра газа - 1 грн. Если начислить налоги, доходы - это 3,5 грн. А людям продают по 8,55 грн", - отметила политик во время Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, сообщает пресс- служба "Батькивщины".

Кроме этого, Ю.Тимошенко подчеркнула, что потребности населения можно полностью обеспечить за счет добычи украинского газа, что позволит снизит цену на газ минимум вдвое. И это будет одним из первых решений новой власти.

Лидер "Батькивщины" требует также немедленно принять постановление, которое подписали 6 лидеров фракций и групп Верховной Рады.

Теги: #тимошенко #парламент #тарифы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Семь партий, включая "Слугу народа" и "За життя", могут пройти в Раду на предстоящих парламентских выборах – опрос

Тимошенко требует продлить мораторий на продажу земли

Тимошенко предлагает Раде в закрытом режиме заслушать президента и силовиков и после этого решить вопрос о сроках военного положения

Рада должна назначить выборы в ОТГ в тех областях, где введено военное положение - Парубий

Новинский, Тимошенко и Ляшко пропустили 50% голосований Верховной Рады за четыре года - КИУ

Гордон призвал Тимошенко, Гриценко и Зеленского усилить охрану

Тимошенко: Украина еще на один шаг приблизилась к Томосу

Тимошенко поздравила Павла Грода с назначением на должность президента Всемирного конгресса украинцев

Парубий подписал постановление о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 года

Порошенко сделал замечание народному депутату за матерное высказывание в зале парламента

ПОСЛЕДНЕЕ

Ольга Богомолец: Профсоюзы должны бастовать из-за несоответствия зарплат врачей и чиновников

Пятачок патриотов. Из-за чего поругались украинские националисты - статья "Главкома"

"Оппоблок" требует от СБУ и ГПУ предоставить объяснения по поводу обысков у наместника Киево-Печерской лавры

Наливайченко: Не дадим уничтожить ракетно-космическую отрасль Украины

Украинцы позитивно относятся к Вакарчуку и Зеленскому, а более узнаваемые – Порошенко и Ляшко – опрос "Рейтинг"

Гриценко и Вакарчук имеют наибольшую поддержку в качестве единого кандидата от демократической оппозиции на президентских выборах – опрос

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, второе место делят Порошенко и Зеленский – опрос группы "Рейтинг"

Отчетная конференция "Радикальной партии" о 4 годах работы в парламенте

И.Луценко: 29 стран мира увидели основания Украины ввести военное положение, украинская оппозиция - нет

Порошенко внес в Раду законопроект относительно проведения местных выборов в период военного положения

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА