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Выборы

14:12 03.12.2018

Отчетная конференция "Радикальной партии" о 4 годах работы в парламенте

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Отчетная конференция "Радикальной партии" о 4 годах работы в парламенте

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко отчитывается о 4 годах работы партии в парламенте.

"Я надеюсь, что все остальные (политики – ИФ) последуют нашему примеру и отчитаются о своей работе: что они делали в парламенте, что они делали в президентском кресле, что они делали вообще у власти. Я хочу, чтобы каждый, кто идет на выборы, отчитался, что он сделал", - заявил политик во время конференции, которая транслируется на его странице в Фейсбук. 

Теги: #видео2019 #ляшко #олег_ляшко #радикальная_партия
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