Отчетная конференция "Радикальной партии" о 4 годах работы в парламенте

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко отчитывается о 4 годах работы партии в парламенте.

"Я надеюсь, что все остальные (политики – ИФ) последуют нашему примеру и отчитаются о своей работе: что они делали в парламенте, что они делали в президентском кресле, что они делали вообще у власти. Я хочу, чтобы каждый, кто идет на выборы, отчитался, что он сделал", - заявил политик во время конференции, которая транслируется на его странице в Фейсбук.