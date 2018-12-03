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12:45 03.12.2018

Тимошенко требует продлить мораторий на продажу земли

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Тимошенко требует продлить мораторий на продажу земли

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает парламент продлить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли (№5476).

"Я прошу всех лидеров фракции, у нас есть законопроект № 5476 ... я просто требую ... учитывая то, что сейчас собираются все аграрии прийти в парламент и наша фракция поддерживает аграриев ... чтобы они требовали пролонгации моратория на продажу сельскохозяйственных земель", - сказала она во время Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Учитывая это Ю.Тимошенко предложила объединить все законопроекты от других фракций, которые касаются этого вопроса, выйти на консолидированное решение и принять законопроект о продлении моратория.

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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