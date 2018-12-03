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Выборы

12:30 03.12.2018

Порошенко внес в Раду законопроект относительно проведения местных выборов в период военного положения

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Порошенко внес в Раду законопроект относительно проведения местных выборов в период военного положения

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект изменений в закон о правовом режиме военного положения по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на 23 декабря.

Как сообщается в понедельник на сайте парламента, соответствующий законопроект (№9357) авторства президента Украины зарегистрирован 3 декабря 2018 года.

Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

Как сообщалось, с 26 ноября по 26 декабря 2018 года в 10 областях Украины введено военное положение.

Председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская отметила, что запланированные на 23 декабря выборы в объединенные территориальные громады (ОТГ) не смогут пройти в 10 областях Украины, где вводится военное положение. "Статья 19 закона Украины "О правовом режиме военного положения" прямо запрещает проведение выборов, референдумов, забастовок, митингов и изменений в Конституцию", - сообщила О.Айвазовская.

Она отметила, что остается вопрос, каким образом избирательный процесс будет возобновлен или объявлен повторно в этих громадах, когда пройдет 30 дней действия военного положения. "ЦИК должна дать на это четкий ответ", - добавила руководитель "Опоры".

29 ноября Центральная избирательная комиссия Украины указала субъектам и другим участникам местных выборов на необходимость неукоснительного соблюдения требований закона о правовом режиме военного положения относительно запрета проведения выборов в тех 10 областях, где оно было введено.

"При этом определено, что вопрос назначения выборов в указанных областях будет решаться субъектами их назначения в порядке, определенном законодательством Украины после прекращения или отмены военного положения", - говорится в решении ЦИК, принятом на заседании в четверг.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук в комментарии журналистам подчеркнула, что Комиссия не отменяла проведение местных выборов, а указала субъектам и участникам избирательного процесса на то, что ч.1 ст.19 закона Украины о правовом режиме военного положения содержит прямую норму о запрете проведения выборов.

3 декабря спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что украинский парламент должен назначить выборы в объединенных территориальных громадах в областях, в которых введено военное положение.

Согласно календарному плану 2, 9 и 16 декабря в 10 областях Украины, где было введено военное положение, планировалось проведение 9-ми промежуточных или повторных местных выборов, назначенных соответствующими территориальными избирательными комиссиями, а 23 декабря – 45 первых местных выборов в объединенных территориальных громадах, которые назначаются ЦИК, и 7-ми промежуточных местных выборов.

Теги: #отг #порошенко #выборы
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