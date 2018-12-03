Безсмертный: Ситуацию на границе с Республикой Беларусь надо контролировать, потому что там тоже не вполне безопасно

Ситуацию в Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях тоже надо мониторить и контролировать, поскольку они граничат с Республикой Беларусь, которая является сателлитом Российской Федерации, считает экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный.

"На сегодняшний день, Беларусь - сателлит Российской Федерации. На территории Беларуси есть две военные базы РФ. Более того, российское Минобороны и его руководство все время давит на белорусское, чтобы расположить там дополнительно базы, куда завести кадровые, десантные, штурмовые бригады Вооруженных сил РФ ", - сказал он в понедельник, отвечая на вопросы пользователей в Фейсбук.

По словам Р.Безсмертного, пока Беларусь приняла помощь России в виде отрядов, которые "помогают" охранять общественную безопасность. При этом политик отметил, что очевидно, это - подразделения, которые готовятся для спецопераций.

"Поэтому говорить о том, что я доверяю политическому руководству Беларуси - не могу. Я понимаю, что ни Путин, ни военное командование РФ не будет спрашивать Лукашенко - использовать территорию Беларуси для возможной агрессии против Украины или нет", - подчеркнул экс-посол Украины в Республике Беларусь.

В то же время пока, как утверждает политик, ситуация на границе с Республикой спокойная, "поэтому вы не увидите в списке областей (где введено военное положение - ИФ) не Киевской, ни Житомирской, ни Ровенской, ни Волынской".

"Но очевидно, что там надо ситуацию мониторить и контролировать, поскольку она не является штатной и полностью безопасной", - подчеркнул Р.Безсмертный.