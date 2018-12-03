Выборы2019

Выборы

10:29 03.12.2018

Три областных организации "Оппозиционного блока" избрали делегатов на Всеукраинский съезд партии

1 мин читать
Три областных организации "Оппозиционного блока" избрали делегатов на Всеукраинский съезд партии

Днепропетровская, Запорожская и Черкасская областные (региональные) организации политической партии "Оппозиционный блок" выдвинули делегатов на Всеукраинский съезд, который состоится 15 декабря 2018, сообщили в пресс-службе "Опоблока".

Так, депутат Днепропетровского областного совета от "Оппозиционного блока" Михаил Разгоняев отметил, что стратегические решения должны приниматься открыто - на съезде.

"Для определения единого кандидата в президенты от оппозиционных сил должно быть проведено широкое обсуждение кандидатур в оппозиционных к власти политических силах с участием избирателей всех регионов. Единый кандидат будет представлять всех здравомыслящих людей, общественные организации и партии, которые выступают за восстановление мира и нормальной жизни в Украине", - сказал он.

Председатель Запорожской областной организации "Опоблока" Ростислав Шурма отметил, что выборы - единственный демократический способ изменить ситуацию в стране. Этот регион на Всеукраинском съезде будут представлять 37 делегатов.

"У нас есть шанс остановить необратимые процессы в обществе, и мы этот шанс обязаны не пропустить. Наша судьба и судьба наших детей - в наших руках", - подчеркнул Р.Шурма.

А председатель черкасских оппозиционеров Игорь Мельников призвал избранных 13-ть делегатов отнестись к мероприятию со всей ответственностью: "Ведь на съезде будет избран единый кандидат в президенты от "Оппозиционного блока".

Теги: #съезд #партия #выборы #оппоблок
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЦИК призвала Раду и Кабмин законодательно урегулировать вопросы, связанные с запретом проведения местных выборов на период военного положения

Срочные выборы очень важны, в первую очередь, для экономики и бизнеса - нардеп от "БПП"

Андрей Садовый: "Мусорную блокаду" можно было бы прекратить за один день, если бы я согласился на предложение Петра Алексеевича - "Цензор.НЕТ"

Порошенко: Российский президент никогда не будет решать, кто будет украинским президентом

72% украинцев готовы поддержать кандидата-женщину на выборах президента, 36% - еврея, 26% - темнокожего кандидата - КМИС

Заявление "Оппозиционной платформы – За життя": Отмена местных выборов в 10 областях – это репетиция отмены выборов по всей Украине

Порошенко: Если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, от этого выиграет только Путин

ЦИК указала субъектам местных выборов на запрет их проведения в областях с военным положением

Безсмертный: Переселенцам надо предоставить возможность голосовать

В ноябре наблюдатели "ОПОРЫ" зафиксировали большую активность потенциальных кандидатов в президенты

ПОСЛЕДНЕЕ

Безсмертный: Ситуацию на границе с Республикой Беларусь надо контролировать, потому что там тоже не вполне безопасно

Наливайченко: Единая поместная церковь - символ нашей государственности

Анатолий Гриценко в Херсоне: о политике, военном положении и не только

Нардеп от "БПП": У нас есть с чем идти к людям на выборах

Садовый рассказал, как можно укрепить украинскую экономику

Прокуратура настаивает на аресте напавших на Гриценко

Гриценко: Коррупция это не потерянные миллиарды, а убийство

Ляшко считает, что вопрос "Северного потока-2" Украине необходимо поднимать на всех международных встречах

"Оппозиционная платформа - За життя" осудила обыски в угодьях лавры

Новинский: Порошенко усиливает наступление на УПЦ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА