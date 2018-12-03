Три областных организации "Оппозиционного блока" избрали делегатов на Всеукраинский съезд партии

Днепропетровская, Запорожская и Черкасская областные (региональные) организации политической партии "Оппозиционный блок" выдвинули делегатов на Всеукраинский съезд, который состоится 15 декабря 2018, сообщили в пресс-службе "Опоблока".

Так, депутат Днепропетровского областного совета от "Оппозиционного блока" Михаил Разгоняев отметил, что стратегические решения должны приниматься открыто - на съезде.

"Для определения единого кандидата в президенты от оппозиционных сил должно быть проведено широкое обсуждение кандидатур в оппозиционных к власти политических силах с участием избирателей всех регионов. Единый кандидат будет представлять всех здравомыслящих людей, общественные организации и партии, которые выступают за восстановление мира и нормальной жизни в Украине", - сказал он.

Председатель Запорожской областной организации "Опоблока" Ростислав Шурма отметил, что выборы - единственный демократический способ изменить ситуацию в стране. Этот регион на Всеукраинском съезде будут представлять 37 делегатов.

"У нас есть шанс остановить необратимые процессы в обществе, и мы этот шанс обязаны не пропустить. Наша судьба и судьба наших детей - в наших руках", - подчеркнул Р.Шурма.

А председатель черкасских оппозиционеров Игорь Мельников призвал избранных 13-ть делегатов отнестись к мероприятию со всей ответственностью: "Ведь на съезде будет избран единый кандидат в президенты от "Оппозиционного блока".