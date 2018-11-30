ЦИК призвала Раду и Кабмин законодательно урегулировать вопросы, связанные с запретом проведения местных выборов на период военного положения

Центральная избирательная комиссия Украины обратилась в Верховную Раду, Кабинет министров Украины о безотлагательном законодательном урегулировании вопросов, возникших в связи с запретом проведения выборов в органы местного самоуправления вследствие введения военного положения в ряде областей Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, 30 ноября комиссия приняла постановление о некоторых вопросах реализации закона Украины о местных выборах в связи с вступлением в силу указа президента Украины от 26 ноября 2018 года о введении военного положения в Украине.

В ЦИК указали, что на сегодняшний день законодательством Украины в полной мере не урегулированы проблемные вопросы о завершении реализации положений закона Украины "О местных выборах", которые возникли вследствие введения военного положения в отдельных областях Украины.

Со своей стороны ЦИК рекомендовала территориальным избирательным комиссиям по местным выборам в областях с военным положением обеспечить неукоснительное соблюдение требований закона Украины "О правовом режиме военного положения" о запрете проведения выборов до 26 декабря 2018 года.

Теризбиркомы должны прекратить (не осуществлять) дальнейшее выполнение любых мероприятий по реализации этапов избирательного процесса соответствующих местных выборов; не назначать повторные или промежуточные местные выборы в соответствующий период.

ЦИК также обратила внимание, что вопрос назначения местных выборов в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, где было введено военное положение, будет решаться субъектами назначения этих выборов после прекращения или отмены военного положения.