Срочные выборы очень важны, в первую очередь, для экономики и бизнеса - нардеп от "БПП"

Срочные президентские выборы в Украине важны как с точки зрения демократии, так и прогнозируемости развития нашей экономики и бизнес-среды, заявил первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

"Срочные президентские выборы очень важны. Во-первых, они важны, чтобы подтвердить демократический путь развития нашей страны. Во-вторых, я, как человек из бизнеса, могу сказать, что для бизнес-среды и развития бизнеса в стране очень важна предсказуемость. Вспомним, сколько у нас в Украине только за последние пятнадцать лет было досрочных президентских и парламентских выборов? Поэтому, когда мы от постоянных досрочных выборов переходим к уже плановых срочных выборов Президента, парламента и местных выборов, и переходим на, скажем по-простому, пятилетние планирование - это та прогнозируемость, которую я имею в виду ", - сказал И.Кононенко в эфире Радио НВ в пятницу, сообщают в пресс-службе партии.

По его словам, он уверен, что в следующем году президентские и парламентские выборы в Украине состоятся по графику, определенному законом и Конституцией.