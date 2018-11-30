Садовый рассказал, как можно укрепить украинскую экономику

Для роста экономики и увеличения средней зарплаты украинца нужно сделать всего три шага: уменьшить налоговое давление, цифровизация экономики и ликвидация коррупции, считает лидер "Самопомичи" Андрей Садовый.

"Надо уменьшить налоговое давление, потому что сегодняшние ЕСВ и НДФЛ, если их объединить - это все-таки большая нагрузка. Второе - ввести налог на выведен капитал. Пример Грузии, Эстонии, Латвии показывает позитив. Я думаю, что это будет полезно. Потому что с налогом на прибыль налоговая всегда махлюет", - пояснил А.Садовый в интервью Радио НВ, сообщает пресс-служба политпартии.

Политик также предлагает организовать открытую дискуссию по НДС с ведущими экономистами. По его мнению, лучшим является вариант вроде американского налога на продажу - он более прозрачен.

Еще один шаг - цифровизация экономики, которая поможет разрушить коррупционные схемы.

"При сегодняшнем уровне коррупции мы убиваем любые стимулы для уплаты налогов. На таможне мы теряем 100 миллиардов гривен ежегодно, которые оседают в чьих-то карманах. "Левый" алкоголь - 12 миллиардов гривен вне бюджета, янтарь - еще 10 миллиардов. Схема "Роттердам +"- 33 миллиарда гривен сверхприбыль нескольких людей - олигархов, которые не платят налоги. Выход один - разрушить все эти коррупционные схемы и внедрить цифровую экономику", - отметил А.Садовый.