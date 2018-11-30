Прокуратура настаивает на аресте напавших на Гриценко

Прокуратура обратилась с ходатайством о взятии под стражу всех пятерых подозреваемых в нападения в Одессе на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, им уже объявлено о подозрении в совершении преступления.

"Органы прокуратуры Одесской области обратились с ходатайством о содержании под стражей для пятерых подозреваемых в препятствии общественной деятельности руководителю политической партии, которые переросли в хулиганские действия в отношении собравшихся на месте события", - написал спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Facebook, не назвав партию и фамилию политика.

"Указанным лицам уже поставлено в известность о подозрении в хулиганских действиях, сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и насильственных действиях в отношении руководителя политической партии в связи с его общественной деятельностью (ч.4 ст.296 ч.2 ст.342 и ч.2 ст.346 Уголовного кодекса Украины)", - добавил он.

А.Лысенко уточнил, что вследствие грубого нарушения общественного порядка, применения физической силы и, по предварительной информации, использования газового баллончика пострадало 5 граждан, в том числе сотрудник патрульной полиции.

"Из материалов видео следует, что бросание яйцами в собравшихся осуществлялось с целью препятствования общественной деятельности представителю политической партии. Кроме того, из данных допроса возможных фигурантов выяснено, что противоправные действия в отношении руководителя политической партии не связаны с его общественной деятельностью, как будущего кандидата в президенты Украины, а касаются возможных коррупционных связей, незаконного отчуждения имущества Министерства обороны Украины и другой деятельности во время занятия должности руководителя указанного министерства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 ноября в Одессе на А.Гриценко напала группа неизвестных перед входом на одну из местных радиостанций. Позднее А.Гриценко сообщил, что в результате нападения больше всего пострадали трое активистов партии, им потребовалась медицинская помощь.

По информации пресс-службы партии "Гражданская позиция", на камерах наблюдения зафиксировано около 30 человек в масках спортивной внешности без опознавательных знаков, которые заранее ждали политика перед входом. "Организатор и большинство исполнителей нападения уже установлены. Заказчика искать не надо. Он известен. Недолго уже осталось, скоро наступит время отвечать перед судом не только исполнителям", - заявил А.Гриценко.

30 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что по факту нападения на А.Гриценко правоохранители опознали и задержали пятерых правонарушителей, а в отношении еще 12 человек будут приняты процессуальные решения.