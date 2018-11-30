Гриценко: Коррупция это не потерянные миллиарды, а убийство

Несмотря на то, что в Украине работает несколько антикоррупционных органов, бюджет теряет миллиарды гривен через коррупционные схемы, заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"У людей нет ощущения, что сейчас идет борьба с коррупцией. Ведь САП, НАБУ, ГБР, на создание которых ушли миллионы гривен, возбуждают дела друг против друга вместо того, чтобы ловить большую рыбу", - отметил А.Гриценко во время поездки в Херсон, сообщает пресс-служба политика.

Он также добавил, что по оценкам экспертов, Украина только из-за коррупции на таможне теряет около 4 млрд. долларов ежегодно и одновременно просит 2 млрд. в кредит у Международного валютного фонда.

"Коррупция - это не просто украденные миллиарды. Это - убийство. Если не доезжает "скорая", когда в реанимации нет оборудования, когда аварии происходят из-за разрушенных дорог, потому что разворовали деньги на ремонт. Это явление должно быть уничтожено для всех - от президента и депутата - до простого гражданина", - отметил А.Гриценко.