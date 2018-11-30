Выборы2019

Выборы

16:11 30.11.2018

Гриценко: Коррупция это не потерянные миллиарды, а убийство

1 мин читать
Гриценко: Коррупция это не потерянные миллиарды, а убийство

Несмотря на то, что в Украине работает несколько антикоррупционных органов, бюджет теряет миллиарды гривен через коррупционные схемы, заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"У людей нет ощущения, что сейчас идет борьба с коррупцией. Ведь САП, НАБУ, ГБР, на создание которых ушли миллионы гривен, возбуждают дела друг против друга вместо того, чтобы ловить большую рыбу", - отметил А.Гриценко во время поездки в Херсон, сообщает пресс-служба политика.

Он также добавил, что по оценкам экспертов, Украина только из-за коррупции на таможне теряет около 4 млрд. долларов ежегодно и одновременно просит 2 млрд. в кредит у Международного валютного фонда.

"Коррупция - это не просто украденные миллиарды. Это - убийство. Если не доезжает "скорая", когда в реанимации нет оборудования, когда аварии происходят из-за разрушенных дорог, потому что разворовали деньги на ремонт. Это явление должно быть уничтожено для всех - от президента и депутата - до простого гражданина", - отметил А.Гриценко.

Теги: #гриценко #коррупция #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Прокуратура настаивает на аресте напавших на Гриценко

Порошенко: Российский президент никогда не будет решать, кто будет украинским президентом

Новинский: Порошенко усиливает наступление на УПЦ

Заявление "Оппозиционной платформы – За життя": Отмена местных выборов в 10 областях – это репетиция отмены выборов по всей Украине

Гордон призвал Тимошенко, Гриценко и Зеленского усилить охрану

И.Кива: Верну нашей стране ядерный статус

Аваков: Полиция задержала пятерых напавших на команду "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в Одессе

Анатолий Гриценко: Я не вижу смысла в прямой встречи с Путиным - "Громадське"

Гриценко о нападении в Одессе: За этим стоит СБУ

ЦИК указала субъектам местных выборов на запрет их проведения в областях с военным положением

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко считает, что вопрос "Северного потока-2" Украине необходимо поднимать на всех международных встречах

"Оппозиционная платформа - За життя" осудила обыски в угодьях лавры

72% украинцев готовы поддержать кандидата-женщину на выборах президента, 36% - еврея, 26% - темнокожего кандидата - КМИС

Безсмертный: Парламент должен инициировать расследование действий военного командования

Порошенко: Если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, от этого выиграет только Путин

В КИУ рассказали, кто из депутатов чаще всех прогуливал заседания Верховной Рады в ноябре

Безсмертный об отмене встречи Трампа и Путина: Над миром вновь может нависнуть угроза ядерной войны

Ляшко требует не отменять выборы в ОТГ

Тимошенко: Украина еще на один шаг приблизилась к Томосу

Наливайченко предлагает принять "Азовский пакет санкций" против РФ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА