Порошенко: Российский президент никогда не будет решать, кто будет украинским президентом

Президент Российской Федерации Владимир Путин больше не будет решать, кто станет президентом в Украине, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.

"У меня две плохие новости для господина Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ", – сказал П.Порошенко в интервью телеканалу Sky News, отвечая на вопрос об обвинениях российской стороны в создании провокации в Керченском проливе для влияния на будущие выборы.

Президент также отметил, что в ситуации с отменой выборов в Украине из-за введенного военного положения может быть заинтересован только российский президент.

"Вторая плохая новость: если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете кто это? Это Путин", – добавил П.Порошенко.