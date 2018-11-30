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14:41 30.11.2018

Ляшко считает, что вопрос "Северного потока-2" Украине необходимо поднимать на всех международных встречах

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Ляшко считает, что вопрос "Северного потока-2" Украине необходимо поднимать на всех международных встречах

"Северный поток-2" - российская газовая петля на шее Европы, и об этом необходимо напоминать европейцам на всех международных встречах, считает лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Северный поток-2 - российская газовая петля на шее Европы. Украина только вылезла из нее, а они хотят туда залезть. Очевидно, что европейские политики, которые поддерживают строительство - коррумпированные", - написал политик на своей странице в Фейсбук в пятницу .

Кроме того, по словам О.Ляшко, заявления, что "Северный поток-2" никак не повредит Украине - абсурдны. "Мы потеряем доходы от транзита".

"Надо поднимать этот вопрос на всех международных встречах и напоминать европейцам, что принципы важнее денег", - акцентировал лидер "радикалов".

Теги: #ляшко #северный_поток #олег_ляшко
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