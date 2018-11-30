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14:31 30.11.2018

"Оппозиционная платформа - За життя" осудила обыски в угодьях лавры

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"Оппозиционная платформа - За життя" осудила обыски в угодьях лавры

Межфракционное депутатское объединение "Оппозиционная платформа - За життя" категорически осуждает обыски в угодьях лавры, заявил сопредседатель оппозиционной платформы Юрий Бойко.

"Нам совершенно ясно, что это связано с тем, что сегодняшний режим культивирует в стране атмосферу страха, ненависти, войны. И преследования деятелей церкви - это одна из составляющих преступлений сегодняшнего режима. Я считаю, что это абсолютно незаконная акция. И то, что сегодня пытаются запугать представителя Украинской канонической церкви - это циничный ход сегодняшнего режима, попытки создать атмосферу страха и ненависти в стране. Мы категорически осуждаем подобные действия", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины пришла с обыском к предстоятелю Киево-Печерской лавры Павлу. Следственные действия проводились по месту жительства Павла, а также в помещениях самой лавры в рамках расследования дела по факту разжигания межрелигиозной вражды по статье 161 Уголовного кодекса.

Теги: #оппозиционная_платформа #бойко
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