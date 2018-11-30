Новинский: Порошенко усиливает наступление на УПЦ

Давление правоохранителей на представителей священноначалия и священства происходит с одной целью – совершить предательство и перейти из канонической УПЦ в создаваемую Администрацией президента так называемую "церковь Порошенко", заявил председатель "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

"Ведутся "разговоры", заводятся дела. Все эти дела полностью развалятся еще на досудебной стадии, как и сотни, если не тысячи, других, сфабрикованных властью против своих оппонентов", - написал политик в Фейсбук комментируя обыски СБУ в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ (МП) Павла.

В.Новинский также напомнил, что по требованию Министерства культуры проводится опись имущества Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и о решении правительства исключить из состава Украинской православной церкви и братии Почаевской Свято-Успенской лавры комплекс храмовых сооружений.

"Становится понятно, что задуманное и, к счастью, лишь частично реализованное военное положение одной из своих целей может иметь беспроблемный захват храмов и имущества УПЦ, вплоть до захвата лавр – Почаевской и Печерской. Ведь режим военного времени, по мнению его инициаторов, позволил бы легко расправиться с любыми попытками прихожан защитить свои храмы и свои лавры", - подчеркнул оппозиционный политик.