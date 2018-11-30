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13:24 30.11.2018

Безсмертный: Парламент должен инициировать расследование действий военного командования

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Безсмертный: Парламент должен инициировать расследование действий военного командования

Верховная Рада должна инициировать расследование действий командования Генштаба и Военно-морских сил Украины во время конфликта в Керченском проливе, заявил политик, экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный.

"Уже сейчас Верховной Раде нужно инициировать расследование конфликта в Керченском проливе. Потому что возникает много вопросов к действиям высшего военного командования Украины. Чем быстрее мы ответим на эти вопросы, тем сильнее будет позиция Украины на международной арене", - сказал Р.Безсмертный, сообщают на сайте политика.

Дипломат отметил, что его "очень огорчил" доклад и начальника Генштаба, и командующего ВМС, которые пытались рассказать прессе, что же произошло на самом деле. Однако журналисты так и не получили конкретных ответов ни на один из вопросов. Он напомнил, как в первые дни Украина жила с информацией, что захваченные украинские корабли не имели боекомплекта. Потом оказалось, что он все-таки был, но было запрещено использовать оружие.

"Это свидетельствует о том, что операция планировалась, и руководил ею непосредственно Верховный Главнокомандующий. Командиры судов полностью выполнили поставленную задачу. Они не рассчитывали на такую ​​агрессивное поведение Российской Федерации. И это означает, что в этот момент отсутствовало оперативное управление ситуацией. А это уже ответственность тех командиров, которые планировали эту операцию", - отметил политик.

В то же время Р.Безсмертный подчеркнул, что сентябрьский переход украинских военных кораблей в Керченском проливе осуществлялся в условиях, когда в Средиземном море находился американский авианосец, а в Черном море - ракетный эсминец.

"Тогда в небе находился американский самолет-разведчик, который, согласно договору об открытом небе, мониторил ситуацию над Черным морем. Это давало возможность получать объективную информацию. Если хотите - воздействовать на нее за счет международного сообщества. То, что произошло сейчас с планированием этого перехода, я считаю просчетом высшего военного командования", - сказал он.

Теги: #керченский_пролив #военное_положение #безсмертный
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