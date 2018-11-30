Заявление "Оппозиционной платформы – За життя": Отмена местных выборов в 10 областях – это репетиция отмены выборов по всей Украине

В "Оппозиционной платформе – За життя" уверены, что отмена местных выборов в зоне военного положения – это репетиция отмены выборов по всей Украине и закрепление диктаторского режима Порошенко.

"Именно в этих областях на декабрь были назначены местные выборы. Но обанкротившийся режим отрабатывает на этой территории технологию отмены выборов по всей Украине. Это их последняя надежда, так как у них нет шансов удержать власть демократическим путем", - говорится в тексте заявления оппозиционной платформы, распространенном пресс-службой в пятницу.

В межфракционном депутатском объединении "Оппозиционная платформа – За життя" также отметили, что будут добиваться отмены Закона "О введении военного положения".

"Мы будем добиваться отмены Закона "О введении военного положения" и сделаем все возможное, чтобы не допустить полномасштабной войны. Мы опротестуем решение ЦИК в судах, будем добиваться восстановления прав громад на реализацию местного самоуправления", - говорится в сообщении.

"Во всех регионах наше объединение будет стоять на защите конституционных прав граждан. Любые факты нарушений этих прав будут зафиксированы, а украинцы, пострадавшие в результате беспредела режима – получат защиту и правовую поддержку", - подчеркнули в объединении.