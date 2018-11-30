Выборы2019

Выборы

12:29 30.11.2018

Гордон призвал Тимошенко, Гриценко и Зеленского усилить охрану

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Гордон призвал Тимошенко, Гриценко и Зеленского усилить охрану

Журналист Дмитрий Гордон обратился ко всем политикам, которые заявили об участии в президентских выборах, в частности к Юлии Тимошенко, Анатолию Гриценко и Владимиру Зеленскому, усилить охрану, чтобы предотвратить попытки покушения на их жизнь.

Видео с обращением журналист обнародовал на своем YouTube-канале.

"Скоро в Украине президентские выборы и на сегодняшний день у нас есть три потенциальных кандидата на второй тур – это Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко и Владимир Зеленский. Хочу еще раз к ним обратиться, а также к остальным кандидатам которые собираются зарегистрироваться кандидатом в президенты Украины: сейчас, когда время очень не стабильное им нужно серьезно подумать о собственной охране", - сказал Д.Гордон.

Теги: #зеленский #гордон #тимошенко #охрана #гриценко #видео2019
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