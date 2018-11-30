И.Кива: Верну нашей стране ядерный статус

Возвращение Украине ядерного статуса является приоритетным в настоящее время и позволит решить конфликты с соседними странами, считает глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

"Я верну нашей стране ядерный статус! Это будет первое, чем я займусь, когда приду к власти. Слава Богу, технологии все сохранены. И поверьте, все спорные вопросы с соседями решатся в тот же день, когда пройдут первые испытания", – написал он в Facebook.

По его словам, ничто не решит проблему так, как "маленькая ядерная бомбочка".

"Тысячи танков и пушек, сотни самолетов и вертолетов, десятки дивизий пехоты никогда не решат проблему так, как это сможет решить одна маленькая ядерная бомбочка", – подчеркнул И.Кива.

При этом он добавил, что таким образом мы сможем вернуть уважение к нашей стране.

Как сообщалось, 2 июня 1996 Украина официально перестала быть ядерной державой. Страна потеряла минимум 176 межконтинентальных баллистических ракет, тяжелые бомбардировщики с крылатыми ракетами и тактическое ядерное оружие.