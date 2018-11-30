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12:10 30.11.2018

В КИУ рассказали, кто из депутатов чаще всех прогуливал заседания Верховной Рады в ноябре

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В КИУ рассказали, кто из депутатов чаще всех прогуливал заседания Верховной Рады в ноябре

Лишь 20% народных депутатов (84 из 422) посетили все заседания Верховной Рады в ноябре, сообщают в пресс-службе ВОО "Комитет избирателей Украины".

По данным комитета, шесть политиков не были зарегистрированы ни на одном заседании. Это Евгений Бакулин, Вячеслав Константиновский, Вадим Кривохатько, Сергей Клюев, Александр Онищенко и Надежда Савченко.

В то же время по сравнению с предыдущими месяцами этот список несколько изменился. Так, на внеочередном заседании ВР 26 ноября был зарегистрирован Дмитрий Ярош, который за все время работы ВР посетил лишь 3% заседаний. К этому политик раз был в Раде 13 июля.

Среди фракций и групп больше всего прогульщиков в "Воли Народа". В среднем на заседаниях парламента отсутствовали по неизвестным причинам 44% депутатов группы. Также не ходили в Раду 30% депутатов "Оппозиционного блока", 29% - группы "Возрождение", 27% - "Самопомочи" и 25% - "Батькивщины".

Меньше прогульщиков в Радикальной партии Олега Ляшко (16%), "Народного Фронта" (19%) и Блока Петра Порошенко (20%).

Если не учитывать данные внеочередного заседания по военного положению, то на всех заседаниях были 45% депутатов (188 из 422).

Для сравнения: в октябре все заседания ВР посетили 157 народных депутатов.

Теги: #верховная_рада #киу #депутаты
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