Безсмертный об отмене встречи Трампа и Путина: Над миром вновь может нависнуть угроза ядерной войны

Отмена встречи президента США с президентом России во время саммита G20 будет означать, что не будет продлен Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, а это может нести угрозу глобальной безопасности, считает политик Роман Безсмертный.

"Трамп отменил встречу с Путиным. Официально - из-за украинских моряков, захваченных в Азовском море. А, возможно, и из-за бывшего юриста президента США Майкла Коэна, который признал, что дал ложные показания по делу о вмешательстве России в выборы в Америке в 2016 году", - сказал Р.Безсмертный, сообщается на сайте политика.

При этом он обратил внимание на последствия, к которым может привести такой шаг. Дипломат напомнил, что в Хельсинки Путин и Трамп договорились, что именно на саммите G20 в Аргентине они продолжат разговор о договоре о ликвидации ракет малой и средней дальности. Действие этого документа, подписанного еще между СССР и США в 1987 году, завершилось несколько месяцев назад.

"Если действие Договора о РМСД не продлят, это означает, что приостанавливается и выполнение Договора о СНВ-3 (о стратегических наступательных вооружениях), подписанное Медведевым и Обамой. Потому что эти документы связаны. И это уже не игрушки. Это означает, что мир может снова оказаться на пороге гонки вооружений, ключом на старт которой станет выход одной из сторон из Договора", - отметил Р.Безсмертный.

"Да, в Украине война. Для нас, украинцев, это сегодня самый главный вопрос. Но посмотрите шире! Именно Договор о РМСД - главный вопрос саммита в Аргентине. Над миром вновь может нависнуть угроза ядерной войны. Безопасность - слишком хрупкая вещь", - подчеркнул политик.