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Выборы

10:07 30.11.2018

Ляшко требует не отменять выборы в ОТГ

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Ляшко требует не отменять выборы в ОТГ

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко возмущен тем, что ЦИК отменила выборы 23 декабря в объединенных громадах в областях, где введено военное положение.

"На обращение Президента Порошенко мы поддержали военное положение в приграничных регионах. Но. Военное положение должно быть инструментом борьбы с врагом, а не с украинцами! Власть отменила выборы в ОТГ. У меня простой вопрос - это военное положение против сел, селян, местного самоуправления и права людей быть хозяевами в своем селе? Чем запрет выборов в ОТГ поможет остановить российскую агрессию в Азовском море? ", - написал политик на своей странице в Фейсбук в четверг.

При этом О.Ляшко отметил, что будет бороться против ущемления прав украинцев.

"Защита прав украинцев - мой приоритет. Поэтому регистрирую проект закона о проведении выборов в ОТГ во время военного положения. Защита Украины и защита прав каждого украинца - только так можем развивать страну и реально объединять людей ради страны. Без ограничения прав украинцев, мобилизацией всех против внешнего врага ", - подытожил он.

Теги: #ляшко #отг #олег_ляшко
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