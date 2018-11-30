Выборы2019

Выборы

09:34 30.11.2018

Тимошенко: Украина еще на один шаг приблизилась к Томосу

1 мин читать
Тимошенко: Украина еще на один шаг приблизилась к Томосу

Синод Вселенского Патриархата принял проект устава украинской независимой церкви, а это - еще один шаг к Томосу, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Мы вплотную приблизились к историческому решению, которое Украина ждала даже не годами, а целыми веками", - написала она на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

По ее словам, в тяжелые и тревожные времена люди как никогда нуждаются в хороших новостей, призывов к единению, взаимопомощи и уважения - и к себе, и друг к другу!

"Нам как воздух сейчас необходимые основания для радости, уверенности и надежды! Это придает нам сил и вдохновения в жизни. К счастью, вопреки всему сегодня в Украине именно такой, светлый день ", - подытожила Ю.Тимошенко.

Как сообщалось, 29 ноября Священный Синод Вселенского патриархата утвердил текст томоса для Украинской церкви, дату объединительного архиерейского собора в ближайшее время объявит Вселенский патриарх Варфоломей.

Теги: #тимошенко #томос #юлия_тимошенко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тимошенко поздравила Павла Грода с назначением на должность президента Всемирного конгресса украинцев

Тимошенко - подписантам Будапештского меморандума: Время выполнять гарантии

Тимошенко: Украина должна срочно обратиться к участникам Будапештского меморандума в связи с нападением РФ в Азовском море

Тимошенко предлагает украинцам подписать с ней контракт

Березенко: БПП не имеет отношения к размещению антирекламы Тимошенко на бигбордах в Киеве

Тимошенко: Страховая медицина - единственный шанс стать нашей нации здоровой

Анатолий Гриценко осудил размещения в Киеве антирекламы Юлии Тимошенко

За 5 лет средняя зарплата украинца должна превышать $1000, а индексируемая пенсия выплачиваться с персональных счетов - Тимошенко

Форум Юлии Тимошенко "Новая социальная доктрина: новые возможности для каждого"

Ю.Бойко имеет все шансы на проход во второй тур президентских выборов - опрос "София"

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко о нападении в Одессе: За этим стоит СБУ

ЦИК указала субъектам местных выборов на запрет их проведения в областях с военным положением

Наливайченко предлагает принять "Азовский пакет санкций" против РФ

Безсмертный: Переселенцам надо предоставить возможность голосовать

Нужно действовать быстро и эффективно, чтобы урегулировать Азовский кризис - Тарута

В ноябре наблюдатели "ОПОРЫ" зафиксировали большую активность потенциальных кандидатов в президенты

Больше всего на пропаганду в апреле-июне потратили "Батькивщина", "Основа", "Оппоблок", "Самопомич" и "Радикальная партия" – НАПК

Билецкий заявил, что был готов поддержать Олега Тягнибока как единого кандидата в президенты от националистов

Гриценко пообещал сделать все для возвращения военнопленных моряков

Медведчук: Военное положение направлено против интересов жителей юго-востока Украины

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА