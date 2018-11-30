Тимошенко: Украина еще на один шаг приблизилась к Томосу

Синод Вселенского Патриархата принял проект устава украинской независимой церкви, а это - еще один шаг к Томосу, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Мы вплотную приблизились к историческому решению, которое Украина ждала даже не годами, а целыми веками", - написала она на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

По ее словам, в тяжелые и тревожные времена люди как никогда нуждаются в хороших новостей, призывов к единению, взаимопомощи и уважения - и к себе, и друг к другу!

"Нам как воздух сейчас необходимые основания для радости, уверенности и надежды! Это придает нам сил и вдохновения в жизни. К счастью, вопреки всему сегодня в Украине именно такой, светлый день ", - подытожила Ю.Тимошенко.

Как сообщалось, 29 ноября Священный Синод Вселенского патриархата утвердил текст томоса для Украинской церкви, дату объединительного архиерейского собора в ближайшее время объявит Вселенский патриарх Варфоломей.