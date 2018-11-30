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09:22 30.11.2018

Гриценко о нападении в Одессе: За этим стоит СБУ

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Гриценко о нападении в Одессе: За этим стоит СБУ

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко считает, что за нападением на активистов и членов его партии в Одессе стоит власть и Служба безопасности Украины.

 "Я уверен, что за этим стоит власть. Ранее мы выяснили, что за этим стояла СБУ, которая нанимала этих парней. То есть, это прямая ответственность Петра Порошенко. Жаль, что такие задачи идут от власти", - сказал А.Гриценко в эфире "24 канала" в четверг, сообщает пресс-служба политика.

Гриценко подчеркнул, что это нападение связано с выборами, потому что он, как кандидат, является угрозой для действующего президента: "Если бы я не был угрозой для Порошенко, не было бы этих проблем".

Лидер "Гражданской позиции" также вспомнил, что подобные инциденты уже были и в других городах: в Харькове, Днепре, Виннице, Черновцах, Хмельницком, но впервые нападение было настолько грубым и жестоким.

Как сообщалось, инцидент произошел 28 ноября. Лидера партии "Гражданская позиция" А.Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом в одну из местных радиостанций, а после этого завязалась драка в результате которого пострадали члены команды А.Гриценко.

Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #нападение #сбу #гриценко
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