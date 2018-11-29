Безсмертный: Переселенцам надо предоставить возможность голосовать

Переселенцам надо предоставить право голосовать по месту их фактического проживания и на президентских, и на парламентских, и на местных выборах, заявил политик, экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный, комментируя обращение Харьковского горсовета к парламенту с просьбой позволить вынужденным переселенцам голосовать на местных выборах.

"Внутренне перемещенным лицам необходимо дать разрешение голосовать там, где они живут. Закон и Конституция говорит, что голосуют те, кто живет на территории, а не зарегистрирован. Поэтому они имеют право голосовать на президентских и парламентских выборах, и на местных - обязательно", - сказал Р.Безсмертный, сообщают в его пресс-службе.

При этом он отметил, что для таких лиц должна быть выделена отдельная графа в Реестре избирателей.

"У нас нет определения, что такое общество. Это территория или люди? В законе "О местных выборах" бродит формулировка "жители населенного пункта". Так они жители, там живут и имеют отношение к этой общине, так какие проблемы? Эти юридические пробелы надо закрывать", - считает политик.

Экс-вице-премьер отметил, что сейчас в большинстве европейских стран, член территориальной общины - "это тот, кто имеет собственность, платит налоги и большую часть времени проживает на данной территории". Р.Безсмертный считает, что такое лицо и в Украине имеет право участвовать в выборах органов местного самоуправления.

Напомним, что Харьковский городской совет выступил за предоставление права вынужденным переселенцам голосовать на местных выборах и выбирать органы местного самоуправления по месту своего фактического проживания. Соответствующее обращение к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию было принято 28 ноября на сессии горсовета.