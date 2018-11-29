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17:45 29.11.2018

Наливайченко предлагает принять "Азовский пакет санкций" против РФ

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Наливайченко предлагает принять "Азовский пакет санкций" против РФ

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко предлагает немедленно принять "Азовский пакет санкций" против РФ в ответ на акт агрессии в Азовском море, сообщает пресс-служба политика.

В.Наливайченко убежден, что этот пакет должен предусматривать разрыв дипломатических отношений с Россией и введения визового режима. Кроме этого, "Азовский пакет санкций" предусматривает ограничение свободной конвертации рубля, прекращение деятельности российского бизнеса в стратегических отраслях, в частности в энергетике и аграробизнеси.

Политик напомнил, что 8 ноября этого года Министерство финансов США расширило санкции против РФ важной финансовой составляющей и исключая интеграцию Крыма агрессором через инвестиции и проекты, в том числе частные.

"Украина должна быть сильным звеном в системе международных санкций против агрессора!" - отметил В.Наливайченко.

Теги: #азовский_кризис #санкции_против_рф #наливайченко
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