Наливайченко предлагает принять "Азовский пакет санкций" против РФ

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко предлагает немедленно принять "Азовский пакет санкций" против РФ в ответ на акт агрессии в Азовском море, сообщает пресс-служба политика.

В.Наливайченко убежден, что этот пакет должен предусматривать разрыв дипломатических отношений с Россией и введения визового режима. Кроме этого, "Азовский пакет санкций" предусматривает ограничение свободной конвертации рубля, прекращение деятельности российского бизнеса в стратегических отраслях, в частности в энергетике и аграробизнеси.

Политик напомнил, что 8 ноября этого года Министерство финансов США расширило санкции против РФ важной финансовой составляющей и исключая интеграцию Крыма агрессором через инвестиции и проекты, в том числе частные.

"Украина должна быть сильным звеном в системе международных санкций против агрессора!" - отметил В.Наливайченко.