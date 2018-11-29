Гриценко пообещал сделать все для возвращения военнопленных моряков

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что приложит все возможные усилия в международном формате для того, чтобы помочь украинским морякам, захваченным в плен Российской Федерацией, скорее вернуться домой.

"О моряках, захваченных, здесь надо включать международные усилия, я могу приложить и приложу", - сказал А.Гриценко в эфире "7 канала" в среду в Одессе.

Он добавил, что сейчас не занимает никакой должности ни в министерстве, ни в парламенте, поэтому не может от имени государства вступать в переговоры. Но, по словам А.Гриценко, к нему обращается все больше зарубежных партнеров.

"Они ключевые в этом вопросе. Они смотрят на рейтинги, поэтому и спрашивают у меня, какой будет Украина", - говорит он.

Кроме этого политик отметил, что "Гражданская позиция" входит в Европейский альянс либерально-демократических партий. На форумах, где присутствуют европарламентарии, премьер-министры ряда стран Евросоюза и еврокомиссары, представители партии А.Гриценко всегда поднимают вопрос украинских пленных, содержащихся в России.

"Сейчас это будет по захваченным морякам. До этого говорили и о Сенцове, и о Кольченко, и о всех других, кто остается сейчас в русском плену", - рассказал лидер "Гражданской позиции".

По его мнению, именно такая, не государственное дипломатия, часто срабатывает намного лучше.

"Мы заставляем европейских и американских партнеров не забывать об этом и поднимать голос", - подчеркнул Гриценко.