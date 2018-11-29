Ляшко считает, что за нападениями на кандидатов в президенты стоит власть

Нападения на кандидатов в президенты - дело рук действующей власти, считает лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Нападение на одного из кандидатов в президенты и срыв его встречи с избирателями, оскорбительные борды относительно другого кандидата, снос нашей палатки в Бердянске и массовая атака на топ-политиков в социальных сетях - одного поля ягоды. Ягоды Банковой", - написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.

По его словам, это показывает слабость власти и неготовность к честной борьбе во время президентских выборов.

"Как бы я не относился к кандидатам лично, каждый должен иметь возможность донести людям свою позицию. Достаточно грязных игр - требую честной борьбы!", - подчеркнул О.Ляшко.

Как сообщалось, 28 ноября в Одессе перед входом в одну из местных радиостанций забросали яйцами лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. В результате инцидента завязалась схватка, в которой пострадали члены команды политика. А 23 ноября улицы Киева "украсили" билбордами с антирекламой лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. На них была изображена сама Ю.Тимошенко и лозунги "подняла цену на газ в 2008, подниму в 2019" и "2019 - последний шанс для бабушки".