Вилкул: Стране сейчас нужно не военное положение, а прямые переговоры для восстановления мира

Украинская власть должна в первую очередь заниматься освобождением моряков, которые находятся в плену, а не, пользуясь ситуацией, пытаться провести практически государственный переворот, считает зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

Кроме того, по его словам, необходимо отделить инцидент в Керченском проливе от того цирка, который произошел в парламенте.

"В 2014 году ситуация была гораздо хуже, за эти четыре года был и Крым, и Иловайск, и Дебальцево. И больше 10 тысяч человек погибло. Почему власть тогда не вводила военное положение? Потому что тогда был рейтинг 55%, а сейчас – 5%. Буквально за 4 месяца до выборов", - сказал А.Вилкул в эфире телеканала "Украина" в среду.

Оппозиционер подчеркнул, что введение военного положения – точно не тот путь, который необходим Украине.

"Отмена выборов, ограничение прав и свобод на всей территории страны, когда война приходит практически в каждый дом - именно это пытался сделать президент. И это точно не тот путь, который необходим Украине. Все понимают, что Украине нужен путь прямых переговоров и мира", - сказал Вилкул.

Он акцентировал, что прямые переговоры необходимо проводить со всеми, от кого зависит решение.

"Да, с Америкой, с Европой и прямые переговоры с Российской Федерацией, которые не ведет никто. Пользуясь двусторонними договорами о правовой помощи, необходимо решать конкретные вопросы", - добавил политик.