Выборы2019

Выборы

14:46 29.11.2018

Вилкул: Стране сейчас нужно не военное положение, а прямые переговоры для восстановления мира

2 мин читать
Вилкул: Стране сейчас нужно не военное положение, а прямые переговоры для восстановления мира

Украинская власть должна в первую очередь заниматься освобождением моряков, которые находятся в плену, а не, пользуясь ситуацией, пытаться провести практически государственный переворот, считает зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

Кроме того, по его словам, необходимо отделить инцидент в Керченском проливе от того цирка, который произошел в парламенте.

"В 2014 году ситуация была гораздо хуже, за эти четыре года был и Крым, и Иловайск, и Дебальцево. И больше 10 тысяч человек погибло. Почему власть тогда не вводила военное положение? Потому что тогда был рейтинг 55%, а сейчас – 5%. Буквально за 4 месяца до выборов", - сказал А.Вилкул в эфире телеканала "Украина" в среду. 

Оппозиционер подчеркнул, что введение военного положения – точно не тот путь, который необходим Украине.

"Отмена выборов, ограничение прав и свобод на всей территории страны, когда война приходит практически в каждый дом - именно это пытался сделать президент. И это точно не тот путь, который необходим Украине. Все понимают, что Украине нужен путь прямых переговоров и мира", - сказал Вилкул.

Он акцентировал, что прямые переговоры необходимо проводить со всеми, от кого зависит решение.

"Да, с Америкой, с Европой и прямые переговоры с Российской Федерацией, которые не ведет никто. Пользуясь двусторонними договорами о правовой помощи, необходимо решать конкретные вопросы", - добавил политик.

Теги: #вилкул #украина #военное_положение #оппоблок
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада должна внести изменения в закон о местных выборах, учитывая последствия военного положения – Айвазовская

Наливайченко инициирует принятие закона о добровольческой украинской армии

Гриценко рассказал, как повлияет военное положение на жизнь украинцев

Новинский: Пока военнопленные моряки не вернутся домой, рано считать, что инцидент в Керченском проливе исчерпан

Наливайченко: Власть так и не объяснила, что делать во время военного положения

Садовый: Никто имущество людей во время военного положения забирать не будет - мы этого не дадим сделать

Наливайченко: В Украине нет места шовинизму и ксенофобии

Важно, чтобы Украина следовала курсу реформ, несмотря на выборы - глава представительства НАТО

Садовый: Украинский военный должен получать достойную зарплату - 28 тысяч гривен

Андрей Садовый о военном положении, России и играх Банковой

ПОСЛЕДНЕЕ

МОЗ зачищает оппозицию под выборы - нардеп от "Батькивщины"

Чумак о выборах в Грузии: Процесс волеизъявления граждан контролировала власть

Безсмертный считает, что к нападению на партийцев Гриценко причастна власть

"БПП": Заявления Гриценко, что заказчиком нападения на него является Порошенко, - приемы черного пиара

Гриценко считает, что нападение на него и его соратников в Одессе - это дело рук Порошенко

Видео с места нападения на Гриценко и его членов команды "Гражданская позиция"

Игорь Шевченко о нападении на Гриценко: Пора создавать отряды охраны кандидатов в президенты

Порошенко поздравил Зурабишвили с избранием на должность президента Грузии

Безсмертный отменяет свои поездки по регионам, взамен призывает украинцев к общению с ним в Фейсбуке

Садовый: Нападение на Гриценко - одно из проявлений безнаказанности криминалитета на местах

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА