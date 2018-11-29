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14:03 29.11.2018

МОЗ зачищает оппозицию под выборы - нардеп от "Батькивщины"

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МОЗ зачищает оппозицию под выборы - нардеп от "Батькивщины"

Действующая команда Министерства здравоохранения Украины превратила государственный орган на PR-агентство по зачистке оппонентов, заявил нардеп фракции "Батькивщина", член парламентского бюджетного комитета Валерий Дубиль.

"Нападения на оппозицию начались после того, как мы побуждали МОЗ спасти тяжелобольных украинцев. Тогда на заседании рабочей группы мы нашли более 900 млн грн неиспользованных Минздравом средств. И это только по одной программе - финансирование первичной помощи через Национальную службу здоровья. Именно тогда мы доказали провальность реформы "первички" и некомпетентность Минздрава в использовании средств на нее", - рассказал он во время визита в Черниговскую область, сообщают в пресс-службе партии в четверг.

Политик отметил, что на одном из заседаний его рабочей группы при бюджетном комитете Счетная палата предложила вернуть государству средства просроченной задолженности международных организаций и передать их на лечение тяжелобольных.

В частности, речь идет о средствах, которые авансом перечислили международным организациям в 2015 и 2016 годах. До сих пор государство не получило лекарства по этим закупкам. Дебиторская задолженность составляет более 356 млн грн, этих средств хватило бы на лечение всех тяжелобольных пациентов, подчеркнул В.Дубиль.

"Фактически Украина предоставляла беспроцентный кредит международным организациям. И в это же время правительство привлекает деньги, размещая облигации для покрытия дефицита бюджета под 7-8% годовых в долларе и 18% в гривне. Вероятно, МОЗ потерял один из источников "черной" прибыли и набросился на оппозицию, которая это разоблачила", -убежден депутат от "Батькивщины".

По его словам, своими необоснованными обвинениями команда МОЗ пытается отвлечь внимание от своего настоящего задания.

Теги: #батькивщина #моз
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