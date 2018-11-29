Рада должна внести изменения в закон о местных выборах, учитывая последствия военного положения – Айвазовская

Верховная Рада Украины должна внести изменения в закон о местных выборах, учитывая последствия введения военного положения для избирательного процесса, считает координатор избирательных программ Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Парламенту мы бы рекомендовали уже сейчас подготовить изменения в закон о местных выборах, чтобы те территориальные громады, где избирательный процесс может быть приостановлен, четко понимали, каким образом он будет или повторно объявлен, или возобновлён", - сказала О.Айвазовская на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Она отметила, что введение военного положения на 30-дневный срок в 10 регионах Украины, не имеет прямого отношения к выборам президента страны, однако влияет на выборы в территориальных громадах.

О.Айвазовская напомнила, что в настоящее время в более чем 10 областях проходят выборы в объединённые территориальные громады, и сейчас непонятен алгоритм действий .

"В условиях правовой неопределенности именно сегодня ЦИК должна разъяснить, как она понимает ст.19 закона об особом правовом порядке военного положения", - отметила она.

Координатор избирательных программ "ОПОРы" напомнила, что эта статья запрещает вносить изменения в Конституцию, проводить выборы, забастовки, митинги. По её словам, нет однозначной трактовки – идёт ли речь о выборах на территориях, где непосредственно введено военное положение, или речь идёт в целом о выборах и любых избирательных процессах в пределах Украины.

"К сожалению, закон об особом правовом порядке военного положения ответы на эти вопросы не даёт, но нам бы очень хотелось знать официальную позицию ЦИК, потому что в регионах Украины сейчас не понимают, каким образом должны действовать сейчас территориальные избирательные комиссии, кандидаты и субъекты избирательного процесса", отметила О.Айвазовская.

Она выразила надежду, что "сегодня ЦИК поставит точку в этом вопросе, исходя из позиции защиты избирательных прав".

В обнародованном пресс-релизе "ОПОРА" отмечает, что реализация политики военного положения в 30-дневный срок в 10 областях Украины может войти в противоречие с развертыванием преждевременной агитационной кампании и процессом подготовки к официальному старту избирательного процесса президентских выборов (31 декабря 2018 года - ИФ). По словам О.Айвазовской, это будет иметь непрогнозированные последствия и создаёт как риск невозможности соблюдения основных прав и реализации принципов демократических выборов, так и нивелирование ожидаемых эффектов от введения военного положения в части обеспечения обороны Украины и гарантии безопасности населения.