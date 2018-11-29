Гриценко считает, что нападение на него и его соратников в Одессе - это дело рук Порошенко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко считает, что ответственность за нападение на него с соратниками в Одессе лежит на президенте Украины.

"Это и есть твоя мобилизация, Петр Алексеевич? Не устал чужим прутнем крапиву косить?", - написал А.Гриценко после нападения в Фейсбук.

По словам политика, в результате нападения пострадали трое членов его команды.

"Трое наших партийцев пострадали больше всего, сотрясение мозга, рассеченные лица - это Анатолий Завада и отец и сын Поляковы, Тимур Иванович и Тимур Тимурович", - сообщил А.Гриценко.

Как сообщалось, инцидент произошел 28 ноября. Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом в одну из местных радиостанций, а после этого завязалась драка в результате которой пострадали члены команды А.Гриценко.

Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.