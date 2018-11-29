Игорь Шевченко о нападении на Гриценко: Пора создавать отряды охраны кандидатов в президенты

Нападение на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и его сторонников в Одессе - свидетельство безнаказанности в Украине, считает экс-министр экологии и природных ресурсов, почетный президент Ассоциации юристов Украины Игорь Шевченко.

"Это дно и приговор украинской власти! Это еще одно свидетельство безнаказанности и отсутствия элементарного порядка в стране!", - написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.

При этом И.Шевченко отметил, что необходимо создать объединенные отряды охраны кандидатов в президенты в каждом крупном городе Украины.

Как сообщалось, 28 ноября лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом в одну из местных радиостанций, вследствие столкновения, которое произошло позже, пострадали несколько из членов партии. Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.