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10:43 29.11.2018

Гриценко рассказал, как повлияет военное положение на жизнь украинцев

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Гриценко рассказал, как повлияет военное положение на жизнь украинцев

После введения военного положения в 10 областях главная задача власти - объяснить украинцам, что им нечего бояться, заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Сейчас власти надо сконцентрироваться на том, чтобы объяснить людям, что надо жить спокойно. Не давать возможности играть с гривной. Наступления не будет ни сегодня, ни завтра, надо анализировать разведданные", - подчеркнул политик во время встречи с общественностью в Одессе, сообщает пресс-служба "Гражданской позиции".

Он добавил, что при нынешней численности Вооруженных Сил и при том резерве, который есть, нет предпосылок беспокоиться о мобилизации или увеличении призыва на срочную службу.

А.Гриценко добавил, что в Украине нужно поднимать боеспособность, выделять больше средств на армию, загрузить оборонные предприятия, передислоцировать новые части.

"Все эти полномочия есть, но президент принял решение: военное положение. Когда он его ввел, то худшее, что могло случиться - если бы парламент не поддержал. Тогда бы враги радовались", - считает А.Гриценко.

Теги: #военное_положение #гражданская_позиция #гриценко
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