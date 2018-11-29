Выборы2019

Выборы

09:35 29.11.2018

Садовый: Нападение на Гриценко - одно из проявлений безнаказанности криминалитета на местах

1 мин читать
Садовый: Нападение на Гриценко - одно из проявлений безнаказанности криминалитета на местах

Нападение на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и его сторонников в Одессе - лишь одно из проявлений мощного влияния и безнаказанности криминалитета на местах, считает лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый.

"Надеюсь, что хотя бы эта ситуация закончится арестами и решениями судов. Ведь до сих пор подобные инциденты с общественными активистами не вызывали особого интереса прокуратуры и полиции", - написал сегодня в Фейсбук А.Садовый.

Как сообщалось, 28 ноября лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом в одну из местных радиостанций, вследствии столкновения, которое произошло позже, пострадали несколько из его членов партии. Вскоре полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #нападение #садовый #одесса #гриценко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Установлен организатор и исполнители нападения в Одессе на Гриценко

Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом на радиостанцию, пострадал один из членов его партии

Садовый: Никто имущество людей во время военного положения забирать не будет - мы этого не дадим сделать

Садовый: Украинский военный должен получать достойную зарплату - 28 тысяч гривен

Андрей Садовый о военном положении, России и играх Банковой

Садовый: Уровень доверия к президенту - это вопрос национальной безопасности

Гриценко раскритиковал текст Указа о введении военного положения в Украине

Садовый: Коррупция во время военного положения - мародерство

Андрей Садовый подарил Юрию Луценко керамическую жабу

Андрей Садовый поддерживает введение военного положения в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Наливайченко: Власть так и не объяснила, что делать во время военного положения

ЦИК готова к либерализации голосования на выборах для переселенцев из Донбасса и Крыма

Глава ЦИК считает, что могут возникать сложности с формированием избирательных комиссий во время выборов президента

ЦИК работает над упрощением процедур госзакупок для избиркомов на время выборов – Слипачук

Ляшко требует от власти запретить выезд за границу руководителям "Нафтогаза"

Наливайченко: В Украине нет места шовинизму и ксенофобии

КС одобрил изменения Ляшко в статью Конституции по земле

Важно, чтобы Украина следовала курсу реформ, несмотря на выборы - глава представительства НАТО

Тимошенко поздравила Павла Грода с назначением на должность президента Всемирного конгресса украинцев

Безсмертный: К диалогу между Россией и Украиной надо включить посредника

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА