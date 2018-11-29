Садовый: Нападение на Гриценко - одно из проявлений безнаказанности криминалитета на местах

Нападение на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и его сторонников в Одессе - лишь одно из проявлений мощного влияния и безнаказанности криминалитета на местах, считает лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый.

"Надеюсь, что хотя бы эта ситуация закончится арестами и решениями судов. Ведь до сих пор подобные инциденты с общественными активистами не вызывали особого интереса прокуратуры и полиции", - написал сегодня в Фейсбук А.Садовый.

Как сообщалось, 28 ноября лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом в одну из местных радиостанций, вследствии столкновения, которое произошло позже, пострадали несколько из его членов партии. Вскоре полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.